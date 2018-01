Dilma pede atitude republicana a novo ministro das Cidades

BRASÍLIA - Ao empossar o novo ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a presidente Dilma Rousseff pediu a ele "postura rigorosamente republicana" no cargo, já que a pasta é uma das mais federativas de todas do governo e que, para administrá-la, é preciso que seu titular trabalhe em parceria com todos os segmentos do Estado.

"Sem respeitar a Federação, não é possível executar os programas do Ministério das Cidades porque a atividade exige parceria e isso impõe ao seu titular capacidade de negociação, bom trânsito político e postura rigorosamente republicana", disse Dilma acrescentando, em seguida, que "tem toda certeza" de que Ribeiro está à altura deste desafio e que pode contar com ela para isso.

Dilma lembrou ainda que o ministério das Cidades "é uma pasta estratégica porque estamos decididos em investir em infraestrutura e em melhoria da distribuição de renda e da qualidade de vida em nosso país". Em seguida, afirmou que mais de R$ 100 bilhões serão aplicados em investimentos do PAC nas áreas de saneamento, esgoto sanitário, abastecimento de água, urbanização de assentamentos precários, pavimentação de vias urbanas, drenagem e contenção de encostas.

"Até 2014, serão quase R$ 100 bilhões de investimentos nestas áreas para realizar obras estruturantes e indispensáveis para o nosso País dar um salto em relação às carências históricas das cidades", comentou.

A presidente avisou que sob a gestão do novo ministro "estarão políticas decisivas para o papel do Estado como indutor do desenvolvimento para um dos nossos mais caros objetivos que é oferecer melhores condições de vida à nossa população".

Dilma agradeceu ainda ao deputado Mário Negromonte, que deixa o cargo, afirmando que "tem certeza" que poderá "continuar contando com a contribuição e apoio deste baiano, deputado federal e integrante da nossa base aliada", no Congresso Nacional.