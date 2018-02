Dilma pede apuração do assassinato de índio no MS Preocupada com a repercussão do assassinato de uma liderança indígena no Mato Grosso do Sul, a presidente Dilma Rousseff convocou nesta sexta-feira uma reunião no Alvorada para pedir apuração do caso. Orientada pelo Planalto, a Funai divulgou nota lamentando a falta de diálogo e a reintegração de posse.