Dilma pede aprovação da DRU na próxima semana

Segundo ele, Dilma pediu aos presentes um esforço para que votem e aprovem na próxima semana na Câmara a prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU), já aprovada em primeiro turno na Casa. Além de ministros, participaram da reunião os líderes do governo José Pimentel (Congresso) e Cândido Vaccarezza (Câmara).

Outro assunto prioritário para o Planalto, a votação do Código Florestal pode ocorrer ainda este mês no Senado, conforme informado na reunião. Também há possibilidade de ser votada até o fim deste ano, segundo Vaccarezza, a proposta do fundo de pensão dos servidores públicos. O porta-voz ainda informou que a questão do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, envolvido em denúncias de irregularidades na Pasta, não foi tratada na reunião.