Dilma pede ao Bird antecipação de recursos ao Rio

De acordo com Otaviano, os recursos serão destinados à remoção de pessoas das áreas de risco e construção de novas habitações para atender os desabrigados, assim como para a capacitação de pessoal para lidar com catástrofes como as que aconteceram na região serrana do Rio, aproveitando experiências que o banco tem em outros países, com episódios semelhantes.

Os recursos já estavam sendo negociados entre o governo do Rio de Janeiro e o Banco Mundial, mas a presidente Dilma fez questão de entrar na conversa para pedir a antecipação da liberação dos recursos. Também na entrevista dada após o encontro com Dilma, o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Makhtar Diop, anunciou que vai antecipar para abril e possivelmente, outubro, as parcelas de US$ 200 milhões e US$ 285 milhões que só seriam concluídas em 2012.

O governo brasileiro vai tentar fazer com que estes recursos cheguem até mais cedo. "Pedimos toda a celeridade para concessão dos empréstimos", disse a presidente Dilma na reunião. Ela espera que o Banco Mundial se sensibilize com o apelo e a tragédia e antecipe a liberação dos recursos e o apoio necessário ao Estado para atendimento às populações afetadas.

Para apressar o processo, o governo se compromete a encaminhar ao Congresso, no início de fevereiro, o pedido de aprovação dos empréstimos, que precisa ser endossado pelos parlamentares. Se isto for concretizado, é possível até mesmo que se consiga antecipar a primeira parcela para antes de abril.