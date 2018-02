Dilma pede a petistas boa relação com aliados A presidente eleita, Dilma Rousseff, pediu hoje compreensão aos petistas no momento em que os partidos aliados disputam os ministérios. Ela enfatizou a capacidade do PT de entender que, mesmo com posicionamentos políticos diferenciados, é importante a relação com os demais partidos que integram "a coligação que vai governar o País".