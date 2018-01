Dilma pede a ministros que 'trabalhem muito' para manter projeto iniciado em 2003

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff abriu há pouco nesta terça-feira, 27, a primeira reunião ministerial de seu segundo mandato recomendando aos 39 ministros que trabalhem "muito" para dar sequência ao projeto político implantado pelo PT e pelos partidos da base do governo em 2003. “Minha primeira recomendação para vocês, que vão compartilhar comigo a responsabilidade de governar, é trabalhar muito para darmos sequência ao projeto político que implantamos em 2003 e está mudado o Brasil para melhor”, afirmou.

Em discurso na Granja do Torto transmitido pela NBR, Dilma citou os avanços obtidos no combate à miséria e à pobreza nos últimos anos e destacou especialmente que o principal objetivo do próximo mandato será a educação. “Deixei claro que um novo mandato para mim e para nós todos tem o objetivo principal de preparar o Brasil para a era do conhecimento, com prioridade nos investimentos na educação.”

Dilma disse ser necessário trabalhar para a elevação da competitividade da economia por meio da educação. “Propus fazer do Brasil uma pátria educadora, e foi para isso que a maioria do povo brasileiro nos deu seus votos”, acrescentou.

A presidente reafirmou seu compromisso de manter um modelo que, segundo ela, concilia desenvolvimento econômico com distribuição de renda e inclusão social. “Mas a população também votou por mudanças e nós as faremos. É nosso compromisso fazer mudanças necessárias. Faremos governo ao mesmo tempo de continuidade e de mudanças”, prometeu.