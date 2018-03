Dilma pede a diretora-geral da Unesco apoio à Rio+20 A presidente da República, Dilma Rousseff, pediu nesta manhã, em Paris, durante encontro com a diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, que a entidade apoie a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que vai reunir chefes de Estado no Brasil em 2012, informa o Blog do Planalto.