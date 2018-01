Dilma passeia de lancha pela Baía de Todos os Santos A presidente Dilma Rousseff, que passa o Carnaval na Base Naval de Aratu, nos arredores de Salvador, trocou, nos últimos tempos, os banhos de mar, na praia de Inema, onde está hospedada, pelos passeios de lancha. Foi assim no final do ano passado, quando visitou o local para os festejos da virada de ano, e agora, no descanso da folia de momo. Dilma chegou a Inema na tarde da sexta-feira, 08.