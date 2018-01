Dilma passeia de lancha pela Baía de Todos os Santos

A presidente deixou a Base por volta das 6h15 e somente retornou ao local onde está hospedada por volta do meio-dia.

Esse foi o segundo passeio de lancha feito pela presidente desde que ela chegou a Inema. Não foi possível visualizar a presidente porque ela se manteve durante todo o passeio dentro da cabine da lancha, utilizada em patrulha.

Com as lentes dos fotógrafos voltadas para a praia, a presidente tem evitado o banho de mar, diferentemente dos familiares que a acompanham no descanso, que tem aproveitado o forte sol do verão baiano. Ela somente apareceu na praia no final da tarde de ontem.

Segundo fontes, Dilma tem optado pela área da piscina existente na casa, bem como por colocar a leitura em dia.