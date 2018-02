Dilma passeia de helicóptero pela Bahia

SALVADOR - Depois de ser flagrada por repórteres na Praia do Patizeiro, a 21 quilômetros do centro de Itacaré (BA), no litoral sul da Bahia, a presidente eleita Dilma Rousseff fez um passeio de helicóptero pelas praias baianas entre a tarde e o início da noite desta sexta-feira, 5, relataram trabalhadores da fazenda do empresário paulista João Paiva, onde Dilma está hospedada desde quarta-feira.

De acordo com eles, o helicóptero chegou ao local por volta das 16 horas e partiu no sentido sul do Estado - onde estão, por exemplo, Ilhéus e Porto Seguro. A aeronave voltou à fazenda por volta das 18 horas.

Na manhã deste sábado, mais uma vez foi armada a estrutura com toldo e cadeiras para receber a presidente eleita na Praia do Patizeiro. O plano de Dilma para driblar o assédio da imprensa era chegar mais cedo ao local - ontem, ela visitou a praia por volta das 9 horas.

Pouco antes das 7 horas, um dos seguranças que acompanham a ex-ministra da Casa Civil esteve na praia e constatou a presença de fotógrafos e cinegrafistas. Tentou persuadi-los a deixar o local, mas diante da negativa dos profissionais de imprensa, informou que Dilma não iria mais à praia. Pouco depois, a estrutura foi desmontada.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo os trabalhadores da fazenda de Paiva, não houve movimentação na casa durante a manhã. Um assessor da presidente eleita informou que existe a possibilidade de ela deixar o local ainda hoje. O destino provável seria Brasília.