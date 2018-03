Dilma passeia de bicicleta por Brasília sem ser reconhecida

Depois de emagrecer 15 quilos com a dieta Ravena, a presidente Dilma Rousseff resolveu pedalar para manter a forma. Nada a ver com as polêmicas "pedaladas fiscais". Na manhã deste sábado, 30, ela deu uma volta de bicicleta durante meia hora nos arredores do Palácio da Alvorada, sua residência oficial.

De calça legging preta, camiseta branca, jaqueta esportiva preta, tênis branco e capacete, a presidente deixou o Alvorada por volta das 9 horas e pedalou sem ser reconhecida entre os carros. Ela estava acompanhada por dois seguranças em bicicletas e por um carro que acompanhava de longe.

A presidente foi flagrada pedalando sorridente por profissionais TV Record de Brasília.

Em entrevista concedida em viagem ao México nesta semana, Dilma disse que sua receita de vida saudável envolve caminhada, musculação, bicicleta e boa alimentação.

Na ocasião, ela afirmou que a restrição à bebida alcoólica deixa a vida "muito ruim", mas defendeu a moderação. "Como eu poderia, sendo originária do nosso País, defender que não se pode tomar uma caipirinha? Faz parte da saúde também, a alegria", afirmou a presidente.

As imagens da pedalada presidencial serão exibidas no Jornal da Record deste sábado, às 19h45.