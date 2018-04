Dilma passará o Natal no Palácio do Alvorada com a filha A presidente Dilma Rousseff reservou o período de 26 de dezembro a 10 de janeiro para o recesso de fim de ano. De acordo com informações do Planalto, Dilma teria optado por passar a temporada na Base Naval de Aratu, na Bahia, local protegido da imprensa já utilizado pelos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso.