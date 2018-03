Dilma passa virada do ano em família em Salvador Mantendo a rotina discreta desde que chegou à Base Naval de Aratu, em Salvador, no dia 28, para descansar e comemorar a virada do ano com a família, a presidente Dilma Rousseff segue sem fazer aparições públicas. Ela ainda não foi vista nesta temporada na Praia de Inema, que integra a base e tem acesso restrito. No ano passado, ela foi vista no local fazendo caminhadas no Réveillon e no carnaval.