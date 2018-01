Dilma passa por bateria de exames em hospital de SP

Pré-candidata do PT à Presidência da República, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, passou nesta quarta, 23, por uma bateria de exames no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. A unidade não informou a que tipo de procedimento ela foi submetida nem os resultados. Em abril, a ministra fez uma cirurgia para a retirada de um linfoma - câncer no sistema linfático - na axila esquerda. Em seguida, passou por quimioterapia durante meses. Em setembro, o hospital anunciou que Dilma estava curada.

Na segunda-feira, a ministra apareceu sem peruca pela primeira vez desde o início do tratamento, durante solenidade de lançamento do 3º Programa Nacional de Direitos Humanos, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Na ocasião, Dilma deu entrevista e explicou que, antes, não dava para deixar de usar peruca porque seu cabelo ainda estava "cheio de buracos" em razão da quimioterapia.

FÉRIAS

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ministra estará de férias no período de 28 de dezembro a 5 de janeiro de 2010. A autorização para a ministra utilizar o período de férias relativo ao exercício de 2008, foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, também vai tirar uma semana de férias, de 4 a 8 de janeiro de 2010, segundo despacho da presidência da República publicado no Diário Oficial da União.