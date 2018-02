Dilma passa o domingo em Porto Alegre A presidente da República, Dilma Rousseff, desembarcou em Porto Alegre (RS), no fim da tarde, onde passa o domingo em família. Na segunda-feira, visita obras da plataforma P-55, no Estaleiro Rio Grande, e participa de cerimônia de assinatura do contrato para construção da P-75 e da P-77, no Polo Naval do Rio Grande.