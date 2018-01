Dilma passa o dia em Brasília e reúne-se com Mercadante A presidente Dilma Rousseff cumpre agenda nesta sexta-feira em Brasília e a previsão inicial é de que ela passe o dia no Palácio da Alvorada. Às 10h, ela irá se reunir com o ministro-chefe da Casa Civil, Aloizio Mercadante. Para o período da tarde, a previsão é de apenas despachos internos.