Dilma passa manhã em praia isolada na Bahia

Dilma chegou à praia acompanhada por dois assessores e por um policial federal em dois quadriciclos, por volta das 9 horas. De maiô, tomou banho de mar por cerca de 15 minutos e caminhou pela areia por outros 15, antes de se sentar sob uma estrutura especialmente montada, com um toldo e uma caixa de isopor. Pouco depois das 10 horas, a estrutura foi desmontada e a presidente, com os acompanhantes, deixou o local.

A Praia do Patizeiro está a quatro quilômetros da praia de Itacarezinho, e é acessível apenas a pé ou por veículos especiais, como o quadriciclo motorizado. A distância da praia sugere que Dilma esteja hospedada na casa de algum amigo na região.

O Resort Txai, na vizinha Praia do Itacarezinho, a 17 quilômetros do centro de Itacaré, apontado anteriormente como possível ponto de descanso de Dilma, sediará um evento para empresários até a noite de hoje. Segundo a administração do hotel, o estabelecimento está lotado até as 12 horas de amanhã, mas depois desse horário há vagas disponíveis.