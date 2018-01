Dilma passa a noite em Porto Alegre A presidente Dilma Rousseff passa a noite desta quinta-feira em Porto Alegre, antes de seguir para o descanso de carnaval na Bahia. Ela desembarcou no Aeroporto Salgado Filho por volta das 20 horas, vinda de Caxias do Sul, e seguiu diretamente para a casa do ex-marido Carlos Araújo, para um jantar familiar. A visita tem dois motivos. Araújo, que sofre de enfisema pulmonar, passou dez dias internado com infecção respiratória e saiu da Santa Casa de Misericórdia na segunda-feira (13) para completar a recuperação em casa. Além disso, completa 74 anos neste sábado (18). Depois do jantar, Dilma deve dormir em um hotel do centro da cidade.