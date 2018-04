Dilma participará da abertura do carnaval no Recife A popularidade da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, nome preferido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sua sucessão, passará por um teste amanhã e sábado no carnaval de Recife e Olinda. Ao lado do governador Eduardo Campos (PSB), ela cumpre uma agenda que tem como característica a brincadeira, a irreverência e a presença de uma massa de foliões. A primeira parada da ministra será na Praça do Marco Zero, no Recife, sexta-feira à noite, onde participa da abertura do carnaval da capital. Dilma assistirá ao show de Caetano Veloso e de batuqueiros de maracatu nação, sob o comando do percussionista Naná Vasconcelos. No dia seguinte, ao lado do governador, ela deverá prestigiar o café da manhã oferecido pela coordenação do Galo da Madrugada, conhecido como o maior bloco do planeta, de acordo com o Livro dos Recordes, no Forte das Cinco Pontas. Em seguida, o governador reúne todos os seus convidados - entre eles o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PSB) - no Palácio do Campo das Princesas, de onde o grupo sairá, em uma van, para o camarote do Governo do Estado armado em local privilegiado do percurso realizado pelo Galo da Madrugada, na área central da cidade. À tarde, por volta das 15 horas, com o Galo da Madrugada ainda na rua, Dilma deve cumprir seu último compromisso carnavalesco no Estado. Ela e Eduardo Campos visitam Olinda, município vizinho. Da sacada do Palácio dos Governadores, onde funciona a prefeitura da cidade, acompanhará o carnaval de rua, com suas troças e orquestras de frevo. É a terceira visita da ministra ao Estado neste ano. A primeira foi a Cabrobó, no sertão, quando se reuniu com empresários. Na semana passada acompanhou o presidente Lula em compromissos em Salgueiro, também no sertão, e em Escada, na zona da mata. Em Salgueiro, ela recebeu e aceitou o convite do governador para conhecer o carnaval do Estado.