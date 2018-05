Dilma participa pela 1ª vez de troca da bandeira

Também estiveram presentes a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, o ministro da Defesa, Celso Amorim, o ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional, general José Elito, e o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz. A filha da presidente, Paula Rousseff Araújo, e seu neto, Gabriel, também estiveram na cerimônia.

Neste mês, coube à Marinha a organização do evento. Existe um rodízio entre as três forças militares na condução do ato. Da Praça dos Três Poderes, a presidente retorna para o Palácio da Alvorada, onde não tem agenda oficial hoje. As informações são da Agência Brasil.