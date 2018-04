Dilma participa de missa do padre Marcelo Rossi A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, acompanha esta noite missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi no Santuário do Terço Bizantino, bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Dilma foi anunciada pelo padre Marcelo como uma "presença ilustre" e abriu a missa com a leitura da Bíblia pedindo a Deus: "Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices." Foi muito aplaudida por uma plateia de cerca de 20 mil pessoas. Dilma batia palmas e tentava cantar os refrãos, mas se manteve bastante contida. Ela ficou no lado direito de um palco de 17 metros de extensão - o altar do santuário. O espaço é reservado para convidados do padre Marcelo. A ministra não comungou.