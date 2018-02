Dilma participa de inauguração em Belo Horizonte A Presidente da República, Dilma Rousseff, chegou há pouco à capital mineira para inaugurar o Centro de Controle Operacional de Tráfego. Ao lado do prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), do ministro das Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, e de outras autoridades, ela visitou os corredores do BRT (Bus Rapid Transit, em inglês) da cidade. O BRT de BH recebeu R$ 730,47 milhões, sendo R$ 382,30 milhões de financiamento federal por meio do Programa Pró-Transporte.