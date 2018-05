Dilma participa da troca da bandeira nacional pela 1ª vez

A presidente Dilma Rousseff participou hoje pela manhã da troca da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes. Foi a primeira vez que a presidente acompanhou a cerimônia mensal de substituição da bandeira de 186 m² situada em frente ao Palácio do Planalto.

O evento marcou o início das comemorações da Semana da Pátria, que também conta com o tradicional desfile das forças armadas na Esplanada dos Ministérios no dia 7 de setembro (quarta-feira). Além das cerimônias de hasteamento da nova bandeira e arriamento do pavilhão anterior, Dilma também assistiu à apresentação da Banda dos Fuzileiros Navais e da orquestra das crianças que participam do projeto "Forças no Esporte", uma parceria entre os Ministérios da Defesa e do Esporte.

A maior bandeira brasileira é trocada no primeiro domingo de cada mês, em cerimônia na qual as três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica - se revezam na organização. Pela tradição, essa bandeira não pode desocupar o topo do mastro e, por isso, o pavilhão mais velho só é arriado após o hasteamento do novo. Após sua retirada, a bandeira é incinerada.

Além de populares, a cerimônia foi assistida pelos ministros da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e da Defesa, Celso Amorim. Dilma estava acompanhada pela filha, Paula Rousseff, e pelo neto Gabriel.