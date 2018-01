Dilma parabeniza Renan Calheiros por vitória no Senado Assim que desembarcou de Brasília, pouco depois das 17h, regressando de uma viagem a Belém do Pará, a presidente Dilma Rousseff telefonou para o novo presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), eleito na tarde desta sexta-feira para dois anos de mandato. Dilma o parabenizou e desejou sucesso à frente do comando do Congresso.