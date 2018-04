Dilma parabeniza reeleição de Temer no PMDB A ministra-chefe da Casa Civil e candidata do PT ao Palácio do Planalto, Dilma Rousseff, telefonou hoje à tarde ao presidente da Câmara, Michel Temer (SP), para parabenizá-lo pela reeleição ao comando nacional do PMDB, no último sábado. Mantido na presidência nacional do PMDB até 2012 por 591 dos 597 votos dos delegados que participaram da convenção nacional do partido, Temer teve seu nome reforçado para vice da candidata Dilma na chapa presidencial petista e ganhou o apoio público do presidente Lula.