Dilma parabeniza judocas por conquista de medalhas A presidente Dilma Rousseff parabenizou os judocas Felipe Kitadai e Sarah Menezes, que receberam as primeiras medalhas da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres. "Com grande satisfação, recebi, ainda em Londres, a feliz notícia da conquista, pelo Brasil, das primeiras medalhas de nossa delegação nestes Jogos Olímpicos: medalha de ouro no judô, e medalha de bronze também no judô. Em nome de todos brasileiros, quero parabenizar os dois atletas pela brilhante conquista", afirmou ela, em nota divulgada ontem.