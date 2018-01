Dilma parabeniza chilenos por nova 'eleição democrática' A presidente Dilma Rousseff usou nesta segunda-feira, 16, o seu perfil no Twitter para parabenizar a vitória de Michelle Bachelet na eleição presidencial do Chile. "Saúdo a sra. Michelle Bachelet pela sua eleição para presidenta do Chile. Michelle é uma amiga e parceira do Brasil", escreveu. Dilma também congratulou os chilenos "por mais uma eleição democrática".