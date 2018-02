Dilma: para o Brasil, sediar a Copa é motivo de orgulho A presidente Dilma Rousseff fez nesta noite de terça-feira, 10, um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para falar da realização da Copa do Mundo de Futebol no País. "Para o Brasil, sediar a Copa do Mundo é motivo de satisfação, de alegria e de orgulho", afirmou a presidente, saudando os que estão chegando ao Brasil para assistir ao mundial. "Em nome do povo brasileiro, saúdo a todos que estão chegando para esta que será, também, a Copa pela paz e contra o racismo; a Copa pela inclusão e contra todas as formas de violência e preconceito; a Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo e do entendimento."