Dilma: País tem capacidade para enfrentar volatilidades A presidente Dilma Rousseff afirmou, durante discurso na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), que a estabilidade fiscal é importante para o governo. Segundo ela, o Brasil tem de se orgulhar de "algumas coisas". "Mantivemos a inflação rigorosamente nos limites da meta, conseguimos reduzir a dívida líquida como proporção do PIB para níveis que não imaginávamos. Temos reservas internacionais que nos permitem encarar com firmeza, seriedade e atenção para enfrentar as volatilidades internacionais", disse. Ela lembrou ainda que o Brasil e mundo passaram pela "pior crise desde 1929", em referência à crise que teve como estopim a quebra do banco Lehman Brothers, em 2008.