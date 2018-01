Dilma: País precisa de mais trabalhadores qualificados A presidente da República, Dilma Rousseff (PT), avaliou nesta terça-feira, 27, que o País necessita ter cada vez mais trabalhadores qualificados para que o quadro de emprego continue evoluindo no Brasil. "Hoje o Brasil tem uma das menores taxas de desemprego do mundo, 5,6% medido em julho. Precisamos ter cada vez mais qualificação no trabalho", disse.