Dilma: pacto é imprescindível para desenvolvimento Após três horas de reunião no Palácio do Planalto com o Conselho Político, a presidente Dilma Rousseff escreveu nesta terça-feira, 19, na sua conta pessoal no microblog Twitter que o Pacto pela Responsabilidade Fiscal é "imprescindível" para a continuidade de programas de desenvolvimento sustentável.