Dilma: PAC é 'vaquinha magra' em fase de engorda A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou hoje que Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) começou "como uma vaquinha magra". No início, lembrou, o governo não dispunha de muitos projetos ou de licenciamento, e não podia licitar as obras. "Mas a vaquinha foi engordando e a cada dia (o PAC) passou a ter mais projetos, fazendo licitações e dando início às obras. Está ficando uma vaquinha bem gordinha, fazendo a transição para uma vaca de raça de primeira linha,", afirmou Dilma. Após participar de evento no Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, em Brasília, ela também disse que, no começo, o PAC era criticado, chamado de peça de marketing. Mas com o passar do tempo e o aparecimento das obras ficou claro que ele é uma verdade, afirmou. A ministra rebateu as críticas feitas hoje à execução orçamentária do PAC. Segundo ela, o PAC precisa ser avaliado como um programa de financiamento, ainda mais levando em conta o volume expressivo de verbas de algumas obras. "Uma parte das obras você pode fazer com o Orçamento Geral da União, outras você precisa construir mecanismos de financiamento de longo prazo", explicou Dilma.