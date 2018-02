Dilma: PAC demorou porque governo não herdou projetos A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, reafirmou hoje que o governo Lula não herdou projetos do antecessor e "teve que trocar a roda do carro com ele andando". Dilma disse que o governo dedicou o ano de 2007 para "produzir papel", numa referência à elaboração de projetos para as obras de infraestrutura previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Também no ano passado, segundo a ministra, a União trabalhou no planejamento de obras de saneamento com os governadores.