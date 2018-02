Dilma: o Brasil desta Copa é diferente daquele de 1950 O Brasil que recebe esta Copa do Mundo de 2014 é muito diferente daquele País que, em 1950, recebeu sua primeira Copa, segundo afirmou a presidente Dilma Rousseff em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV realizado nesta noite de terça-feira, 10. Dilma lembrou que hoje somos a sétima economia do planeta e líderes, no mundo, em diversos setores da produção industrial e do agronegócio.