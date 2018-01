Dilma nomeia integrante para Comissão de Ética A presidente Dilma Rousseff nomeou Horácio Raymundo de Senna Pires para exercer a função de membro da Comissão de Ética Pública, com um mandato de três anos. Com isso, a comissão passa a contar com seis integrantes, mas ainda resta uma vaga a ser preenchida. A designação do novo integrante da comissão consta de decreto, publicado no Diário Oficial da União desta sexta.