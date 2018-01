Dilma nomeia conselheiros do CNJ e do CNMP A presidente Dilma Rousseff e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, assinaram decretos com a nomeação e a recondução de conselheiros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Os documentos estão publicados em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira, 1, com circulação nesta sexta-feira, 2.