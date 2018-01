Dilma no Twitter: caminho do hexa é 'cheio de pedreiras' Após o sorteio e a divulgação dos grupos da Copa do Mundo, ontem, a presidente Dilma Rousseff usou o twitter há pouco para comentar que a seleção brasileira deve ter desafios para vencer o mundial. "Segundo os especialistas em futebol, o caminho do Brasil até o hexa está cheio de pedreiras. Mas não poderia ser diferente", escreveu.