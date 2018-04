Dilma nega que Lula esteja escolhendo equipe ministerial

De acordo com notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo sexta-feira, Lula já começou a escolher a equipe da ex-ministra. Dois nomes que constariam da lista de futuros ministros seriam os de Miguel Rossetto ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, e Paulo Okamotto, compadre de Lula e atual presidente do Sebrae.

Dilma disse, no entanto, que sempre irá consultar Lula quando for montar a equipe de governo. "Mas isso não significa que no meu governo, caso eu seja eleita, não haverá diferenças. Haverá. Por isso, adotamos a frase ''o Brasil seguirá mudando'', para utilizar na campanha".

As afirmações de Dilma foram feitas logo depois de um encontro e um almoço com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, na residência oficial do dirigente português. Sócrates presenteou Dilma com um netbook que é distribuído nas escolas públicas portuguesas.

Ela disse que tratou da banda larga com o primeiro-ministro e ficou impressionada pelo fato de Portugal já estar chegando à casa dos 100 megabytes, enquanto no Brasil ainda se planeja uma internet de banda larga pública de 1 mega.

Dilma disse que, se eleita, vai investir na educação. "Precisamos de uma educação de qualidade, porque temos problemas na formação de mão de obra qualificada". Para Dilma, é preciso fazer com que ser professor seja uma honra para o profissional.

A ex-ministra da Casa Civil passou uma semana na Europa. Na terça-feira foi à França, onde ficou até quinta-feira, quando se dirigiu à Bélgica, voltou a Paris, foi para Madri na sexta e, depois, para Lisboa. Nesse périplo, ela conversou com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, com o primeiro-ministro da Espanha, José Luis Zapatero, e com o primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates.

Um pouco depois, ela foi ao velório do escritor português e Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, na Praça do Município. Dilma volta ao Brasil amanhã. Leva, na bagagem, horas e horas de gravação de suas atividades na Europa, feitas pelo cinegrafista José Garcia. Todas serão usadas na campanha.

No final da tarde, Dilma foi à Rua Luiz Soriano, no Bairro Alto, participar da cerimônia de entrega das chaves da cidade de Lisboa pelo prefeito, Antonio Costa, à Casa do Brasil em Lisboa. Ciceroneada pelo embaixador Celso de Souza, coube a ela até fazer um discurso em que enalteceu as relações diplomáticas e de colaboração entre o Brasil e Portugal. No fim, Dilma pediu um minuto de silêncio por José Saramago.

Ela permaneceu por mais de uma hora na Casa do Brasil em Lisboa. Comeu bolinhos de bacalhau e ouviu um pouco de samba.