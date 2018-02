Dilma nega que haja atrasos graves nas obras do PAC

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou que não há atrasos graves no cumprimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em entrevista ao programa "Bom dia, ministro", da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), ela afirmou que o cumprimento do cronograma está normal em boa parte dos municípios onde as obras estão sendo realizadas.

Veja também:

Dilma afirma que é preciso aprofundar políticas sociais

PAC na metade e promessa para 2011

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O conteúdo da entrevista de Dilma está sendo divulgado pela Agência Brasil.

A uma pergunta sobre atrasos nas obras do PAC na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), a ministra respondeu: "Eu não concordo muito." Em seguida, citou como exemplo de obra que está andando de acordo com o cronograma a linha de trem urbano que ligará São Leopoldo a Novo Hamburgo.

Dilma reconheceu, no entanto, que há um problema nas obras de melhoria da rodovia BR 101. Segundo a ministra, no local em que estava previsto um túnel, foi encontrada "uma rocha muito dura" e, por isso, foi preciso refazer o contrato.

Ao responder a uma questão sobre as obras de saneamento em Brasília e cidades próximas, a ministra disse que as execuções estão em dia.

Sobre a construção do novo Aeroporto de Goiânia (GO), Dilma disse que o Ministério da Defesa teve que fazer nova licitação porque o Tribunal de Contas da União identificou "problemas".