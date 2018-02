Dilma nega que exista disputa entre ministros

Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, se queixou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva dos ministros Alfredo Nascimento (Transportes), Reinhold Stephanes (Agricultura) e Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos). Minc disse que eles combinavam uma coisa no governo e depois pegavam a ?machadinha? e iam ao Congresso atacar a legislação ambiental.

Questionada se o presidente Lula não estaria incomodado com o a questão dos ministros, Dilma emendou: "Presidente exerce sua condição de presidente governando, dando a linha do governo". Hoje, Minc afirmou que Lula o recomendou fazer as pazes e tomar cuidado ao falar publicamente de outros ministros. "Eu, como ministro obediente em relação ao meu chefe, não farei mais polêmicas públicas com outros ministros", afirmou.