Dilma nega mudança radical e rejeita controle da mídia

A candidata fez a comparação em tom bem humorado ao ser lembrada sobre as propostas preparadas pelo PT para seu programa de governo, sugerindo o combate ao monopólio e o controle social dos meios de comunicação. A plataforma chegou a ser apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas diante da repercussão negativa esse e outros trechos polêmicos acabaram retirados do documento.

Sem citar nominalmente o candidato do PSDB, José Serra, Dilma deu várias estocadas indiretas no adversário e disse que há pessoas tentando explorar "temores obscuros" em relação a um novo governo do PT. Ao ser questionada se conseguirá dominar as tendências mais à esquerda no mosaico ideológico do petismo, caso chegue ao Palácio do Planalto, ela afirmou que não alimenta essa preocupação. "O poder de um governo é descomunal em relação a um partido", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.