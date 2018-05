Dilma nega mudança na campanha após suposto dossiê A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, e o deputado Antonio Palocci, que a acompanhava em visita a empresas em São José dos Campos (SP) ontem, negaram que vá haver alterações no núcleo da campanha por conta do episódio do suposto dossiê. Afirmaram também que o ex-prefeito Fernando Pimentel não deixará a coordenação política.