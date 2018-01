Dilma nega 'excesso' de viagens com Lula ao exterior Estrela das mais recentes viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao exterior, como os encontros realizados com empresários em Londres e Hamburgo, a ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff não acha que seja uma viajante mais assídua em função da pré-campanha eleitoral para a presidência em 2010. "Eu estive em quase todas as principais reuniões internacionais que dissessem respeito às oportunidades de investimento no Brasil. Onde eu não estive? Não estive nos Gs. Se bem que estive no de São Petersburgo", argumentou a favorita do presidente para a sucessão presidencial.