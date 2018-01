Dilma nega estar em campanha pela reeleição: 'Eu quero governar'

Apesar do discurso otimista, com citações à queda da inflação, à criação de 826 mil empregos no primeiro semestre deste ano e aos investimentos previstos em concessões, a presidente Dilma Rousseff negou em entrevista a emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, 9, estar em campanha pela reeleição em 2014. "Não estou pronta para o discurso da campanha, estou pronta para defender o meu governo", disse a presidente, em entrevista concedida no saguão do prédio onde mora, em Porto Alegre.

Novamente indagada sobre as eleições, a presidente disse que "o resto tem de fazer campanha, porque quer o meu lugar". "Eu estou exercendo o governo e a troco de que eu vou fazer campanha?", indagou. "Eu quero governar", completou a presidente, ratificando que pensa apenas no presente e no seu governo. Diante da pergunta “a senhora está preparada para 2014?”, respondeu: “para governar até 31 de dezembro de 2014”.

Economia. Na entrevista, que teve um momento de descontração quando a presidente falou que sente saudades do clima úmido e frio de Porto Alegre e das caminhadas à beira do lago Guaíba, Dilma disse que a inflação ficará dentro da meta deste ano, sustentou que o fluxo de investimentos demonstra a confiança dos investidores no País e destacou as licitações que o governo federal fará no segundo semestre. Ela também comparou o atual crescimento da oferta de empregos com o do primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB)

Dilma destacou a redução do custo da cesta básica, que passou de 7% em Porto Alegre, e sucessivas quedas dos índices inflacionários desde maio. “A inflação no Brasil está sob controle”, afirmou. “Tenho absoluta certeza de que estará dentro da meta”. O teto admitido para o ano é de 6,5%.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente ressaltou, ainda, que, entre as licitações previstas para o segundo semestre está a do campo de Libra, que deve produzir de 8 bilhões a 12 bilhões de barris de petróleo, um volume que equivale a mais da metade dos 15 bilhões de barris explorados em cem anos, suficiente para colocar o Brasil definitivamente entre os países exportadores.

Na sequência, Dilma destacou a criação de 826 mil empregos no primeiro semestre. “Equivale a tudo o que foi criado no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso”, comparou. A presidente questionou quem fala da desconfiança de investidores no País. “Como?”, perguntou, para lembrar que em seis meses o fluxo de investimentos externo chegou a US$ 30 bilhões, indicando que chegará ao final do ano com volume equivalentes aos US$ 67 bilhões de 2011 e US$ 65 bilhões de 2012. Diante da pergunta “a senhora está preparada para 2014?”, respondeu: “Para governar até 31 de dezembro de 2014”.