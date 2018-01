Dilma nega 'de forma contundente' saída de Mercadante da Casa Civil, diz Edinho Silva

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Edinho Silva, disse nesta sexta-feira, 11, ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que a presidente Dilma Rousseff "foi contundente" em negar a saída do ministro Aloizio Mercadante da Casa Civil. Segundo Edinho, logo pela manhã, antes de embarcar para o Piauí, a presidente Dilma o orientou a desmentir a informação. A presidente reiterou que Mercadante tem sua total confiança. O Palácio Planalto deve divulgar nota oficial negando a informação, publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a reportagem, Dilma estaria avaliando a troca de Mercadante por alguém que não seja filiado ao PT. A mudança também é vista como uma forma de solucionar, em parte, a crise vivida pelo Planalto, já que o atual ministro, que participa da articulação política, tem sido criticado nos bastidores por integrantes do PMDB, partido do vice-presidente Michel Temer. A intenção é que o substituto tenha boa receptividade tanto na base aliada quanto na oposição, na tentativa de melhorar a governabilidade e diminuir as derrotas que o governo vem sofrendo no Congresso.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ministros ouvidos pelo jornal dizem que Mercadante não sairá do governo, mas será transferido para outro ministério na reforma administrativa anunciada pela presidente.