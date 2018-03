Dilma não vai à reunião do PT nacional

A presidente Dilma Rousseff não vai à reunião nacional do Diretório Nacional do PT, marcado para este sábado, 20, informam fontes do Palácio do Planalto. A reunião será em Brasília e coordenado pelo presidente da legenda, Rui Falcão. A assessoria de imprensa do PT chegou a informar que a presidente compareceria ao debate.

O encontro faz parte do calendário de reuniões trimestrais do diretório. Diante da crise atual do governo e da queda dos índices de aprovação da presidente, o ato foi programado para mostrar que Dilma não está isolada e conta com apoio do PT para 2014.