Dilma não terá coragem de vetar emenda, diz entidade

"A presidente não terá coragem para vetar essa emenda (caso ela seja mantida no Senado), pois não tem respaldo para isso; a vitória nossa foi incontestável, com mais de 80% dos votos", disse Ramalho, referindo-se à votação das sessões que avaliaram o tema e que terminaram na madrugada de hoje. O presidente da SRB considerou a vitória dos ruralistas na votação de ontem "um respaldo dado pela sociedade aos agricultores e uma homenagem aos produtores rurais".

Ramalho afirmou que a votação do Código Florestal com a emenda 164 no Senado terá um debate menos radicalizado, pois, na avaliação dele, os ruralistas são maioria na Casa e estão mais bem articulados. Ainda segundo ele, o Código Florestal deu ao produtor "a legalidade para investir na agricultura, mas também a responsabilidade de cumprir a legislação", concluiu.