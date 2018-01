Dilma não tem dívida com PSD, diz governador de SC

Na tarde de hoje, Dilma participou da cerimônia no Palácio do Planalto da assinatura da ordem de serviço de duplicação da BR-280. Na semana passada, a presidente viajou a Santa Catarina para assinar contratos do governo federal com o estadual e inaugurar a ampliação do berço 201 do Porto de São Francisco do Sul.

"Ela (Dilma) não tem dívida com o PSD, nem nós temos crédito. Essas obras estavam em andamento, programadas, essa ordem de serviço só não foi dada antes por causa de uma licença ambiental. É um ato administrativo importante, que agora se realiza", afirmou Colombo, ao ser questionado pelo sobre os sucessivos eventos de Dilma voltados para o Estado de Santa Catarina. "Santa Catarina gosta de ser acarinhada, porque ela acarinha todos que a visitam e a ajudam", disse o governador.

Em um rápido discurso, a presidente disse que há uma "parceria muito efetiva" com o governo de Santa Catarina. Repetindo um protocolo que segue no início de suas falas, a presidente cumprimentou jornalistas ao discursar, mas os repórteres setoristas que cobrem a Presidência da República não puderam acompanhar a cerimônia.