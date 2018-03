Dilma não sinalizou incorporação de pastas, diz Crivella O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella (PRB), disse nesta segunda-feira que a presidente Dilma Rousseff não sinalizou que pretende incorporar a sua pasta à da Agricultura. Desde que explodiram as manifestações em todo o País, ressurgiram dentro do Palácio do Planalto os boatos de que a presidente poderia fazer um novo desenho de ministérios, reduzindo o número de pastas - atualmente, são 39.