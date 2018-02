Dilma não fixou valor dos cortes no orçamento, segundo Lobão

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta sexta que não foram estabelecidos valores para os cortes no orçamento de 2011 durante a primeira reunião ministerial de Dilma. Segundo Lobão, houve apenas uma recomendação da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no sentido de que cada pasta analise e proponha o valor de quanto pode economizar. "Será a primeira bordoada. Eu vou propor um corte de R$ 0,10", brincou Lobão.

Ele informou, ainda, que a presidente Dilma Rousseff falou sobre as nomeações no segundo escalão. Ela recomendou que os postos das agências reguladoras sejam ocupados por técnicos. Nas estatais, a orientação é que sejam pessoas com conhecimento na área, mas não obrigatoriamente que sejam técnicos. A presidente também recomendou aos ministros que mantenham um bom diálogo com o Congresso Nacional. Para demonstrar coesão na aliança política que compõe o governo, Dilma passou a palavra ao vice-presidente Michel Temer, do PMDB.